"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в бумагах ЛУКОЙЛа против Сургутнефтегаза

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "ЛУКОЙЛа" против "шорта" в привилегированных акциях "Сургутнефтегаза", открытую 5 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

Торговая идея к настоящему моменту принесла доходность около 5%, и аналитики ожидают еще 10% до конца января. Супердивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" за 2023 год уже в цене, а выкуп может стать сильным драйвером для "ЛУКОЙЛа", полагают в "БКС МИ".

"Наша целевая цена по "префам" на 12 месяцев в размере 54 руб. за акцию дает избыточную доходность -21% с негативным взглядом, - указывают эксперты. - Целевая цена по бумагам "ЛУКОЙЛа" 8,5 тыс. руб. за бумагу дает избыточную доходность +9% с позитивным взглядом. "Префы" торгуются с мультипликатором P/E 2,0x 2024 п., что выше среднего долгосрочного значения на 33%. "ЛУКОЙЛ" торгуется с мультипликатором 3,7x 2024 п. - с дисконтом 10% к долгосрочному среднему уровню".

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