Вероятна стабилизация курса рубля в диапазоне 89-90 руб./$1 в январе 2024г - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") ожидают стабилизацию курса рубля в диапазоне 89-90 руб./$1 в январе 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Рубль торговался с начала ноября в коридоре 89-92 руб./$1, а в конце месяца курс ослаб, когда экспортеры сократили продажи валюты, - напоминают эксперты. - Обязательная продажа валютной выручки позволила значительно снизить волатильность рубля и обеспечит более предсказуемую динамику курса в ближайшие месяцы. Обязательные продажи валюты сильно поддержали рубль. Примечательно, что рубль укреплялся, когда фундаментальные факторы ухудшались. В октябре и ноябре профицит внешней торговли РФ резко сократился из-за введений ограничений на экспорт нефтепродуктов и дополнительных пошлин на весь российский экспорт. В декабре торговый баланс улучшится после снятия запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, что окажет дополнительную поддержку рублю".

Банк России на фоне сохранения высоких темпов роста цен, ВВП и банковского кредитования пошел на еще одно повышение ключевой ставки в декабре. Ужесточение ДКП постепенно транслируется в снижение спроса и снижение импорта и будет поддерживать рубль в ближайшие месяцы, полагают в "БКС МИ". Аналитики ожидают сохранения курса рубля на уровне 89-90 руб./$1 в январе.

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