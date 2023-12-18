Цена нефти имеет хорошие шансы закрепиться в диапазоне $75-80/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в рамках диапазона $75-80 за баррель на текущей неделе, говорится в обзоре управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent под конец прошлой недели восстановили утраченные позиции, рост превышал 2%, а ближайший фьючерс поднимался выше $77/барр., - напоминает эксперт. - Поводом стали смягченная риторика ФРС США по итогам заседания и достаточно неплохой прогноз по мировому спросу на нефть на 2024 год от МЭА. Технически считаем, что нефть оттолкнулась от "дна" и имеет все шансы на текущей неделе закрепиться в диапазоне $75-80/барр, с тенденцией к верхней границе. Дополнительную поддержку сырью оказывают риски перебоя поставок через Красное море, на которое приходится до 10% мировых торговых потоков: в выходные ряд судоходных компаний объявили о приостановке прохода судов в связи с геополитической нестабильностью".

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