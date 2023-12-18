.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в решении по ставке 16 февраля - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 декабря 2023 года 12:35
ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в решении по ставке 16 февраля - Альфа-банк
Банк России, скорее всего, возьмет паузу в решении по ключевой ставке на заседании 16 февраля, полагают аналитики Альфа-банка. "ЦБ РФ повысил ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 16%, что соответствует ожиданиям рынка, - напоминают эксперты банка. - Хотя риторика пресс-релиза полностью сосредоточена на инфляционных рисках, на сегодняшнем заседании ЦБ РФ выбирал между сохранением ставки на паузе или ее повышением на умеренные 100 б. п. На наш взгляд, это означает, что ЦБ РФ теперь важно выстраивать последовательную коммуникацию с рынком. Отсутствие однозначного указания на то, что пик в цикле повышения ставки уже достигнут, как следует из выступления председателя ЦБ РФ на пресс-конференции, можно рассматривать как готовность ЦБ РФ повышать ставку дальше в случае необходимости". Несмотря на сохранение инфляционных рисков, ЦБ РФ, по всей видимости, полагает, что жесткости монетарной политики пока достаточно и сосредоточен на создании последовательной коммуникации с рынком. Исходя из этого, аналитики Альфа-банка ожидают, что на следующем заседании 16 февраля регулятор возьмет паузу в решении по ставке. При этом, на их взгляд, комментарий председателя ЦБ РФ о том, что дальнейшая динамика ставки будет зависеть от поступающей статистической информации, означает, что в случае необходимости регулятор еще может вернуться к вопросу повышения ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
18 декабря 2023 года 15:24
Вопрос о снижении ключевой ставки ЦБ РФ может быть рассмотрен не раньше второго полугодия 2024 года, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. (до 16% годовых).... читать дальше
.18 декабря 2023 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon Group с целью 95,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. 15 декабря акционеры компании приняли... читать дальше
.18 декабря 2023 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Crocs Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,7%, стоп-приказ: $94,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. Судя по последнему отчету, вышедшему в начале... читать дальше
.18 декабря 2023 года 14:10
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") ожидают стабилизацию курса рубля в диапазоне 89-90 руб./$1 в январе 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Рубль торговался с начала ноября в коридоре 89-92 руб./$1, а в конце месяца курс ослаб, когда экспортеры сократили продажи валюты, -... читать дальше
.18 декабря 2023 года 13:19
Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в рамках диапазона $75-80 за баррель на текущей неделе, говорится в обзоре управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть Brent под конец прошлой недели восстановили утраченные позиции, рост превышал 2%, а ближайший... читать дальше
.18 декабря 2023 года 12:55
Рынок акций РФ имеет все основания завершить год на позитивной ноте, полагают аналитики "Солид Брокер". "Сразу после объявления решения ЦБ РФ рынок акций начал расти, - отмечают эксперты. - Почему так? Дело в том, что даже несмотря на консенсус аналитиков, участники рынка зачастую закладывают... читать дальше
.18 декабря 2023 года 12:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций "ФосАгро", говорится в обзоре инвесткомпании. "Акционеры "ФосАгро" проголосовали за дивиденды сразу за 2К23 и 3К23 в размере 291 рубль на акцию с дивидендной доходностью 4,4%, - напоминает аналитик... читать дальше
.18 декабря 2023 года 11:51
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp. и General Motors, сообщается в обзоре аналитиков. "Intel представила новые процессоры Intel Core Ultra c ИИ-ускорителем. В продажу новинка уже поступила, а более широкий ассортимент станет доступным в 2024 году.... читать дальше
.18 декабря 2023 года 11:16
Переход Банка России к снижению ключевой ставки вероятен не ранее июня следующего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Повышение ставки на 100 б.п. (до 16%) совпало с ожиданиями рынка. Основная причина - более быстрый рост экономики и внутреннего спроса, который... читать дальше
.18 декабря 2023 года 10:59
Ожидается различная макростатистика, в том числе еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице в США, на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 18 декабря: - Индекс делового климата Ifo в Германии на декабрь. 19 декабря: - Объем строительства новых домов в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.