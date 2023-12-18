ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в решении по ставке 16 февраля - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, возьмет паузу в решении по ключевой ставке на заседании 16 февраля, полагают аналитики Альфа-банка.

"ЦБ РФ повысил ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 16%, что соответствует ожиданиям рынка, - напоминают эксперты банка. - Хотя риторика пресс-релиза полностью сосредоточена на инфляционных рисках, на сегодняшнем заседании ЦБ РФ выбирал между сохранением ставки на паузе или ее повышением на умеренные 100 б. п. На наш взгляд, это означает, что ЦБ РФ теперь важно выстраивать последовательную коммуникацию с рынком. Отсутствие однозначного указания на то, что пик в цикле повышения ставки уже достигнут, как следует из выступления председателя ЦБ РФ на пресс-конференции, можно рассматривать как готовность ЦБ РФ повышать ставку дальше в случае необходимости".

Несмотря на сохранение инфляционных рисков, ЦБ РФ, по всей видимости, полагает, что жесткости монетарной политики пока достаточно и сосредоточен на создании последовательной коммуникации с рынком. Исходя из этого, аналитики Альфа-банка ожидают, что на следующем заседании 16 февраля регулятор возьмет паузу в решении по ставке. При этом, на их взгляд, комментарий председателя ЦБ РФ о том, что дальнейшая динамика ставки будет зависеть от поступающей статистической информации, означает, что в случае необходимости регулятор еще может вернуться к вопросу повышения ставки.

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