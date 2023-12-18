Пара рубль/доллар, скорее всего, перейдет к консолидации у отметки 90 руб./$1 в начале недели - ПСБ

Пара рубль/доллар, скорее всего, перейдет к консолидации у отметки 90 руб./$1 в начале текущей недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически откат рубля в конце прошлой недели, а также близость экспирации валютных деривативов допускают отскок курса доллара в диапазон 91-92 руб./$1, - допускает аналитик банка. - По нашему мнению, скорее, он требует поддержки со стороны внешнего фона и будет носить, если состоится, локальный характер. Однако, на наш взгляд, более вероятным сценарием выглядит все же дальнейшее улучшение ситуации на рынке нефти. В условиях постепенной активизации продаж со стороны экспортеров ввиду приближения даты налоговых выплат (28 декабря) развитие роста нефтяных котировок будет способствовать, скорее, переходу в начале недели пары доллар-рубль к консолидации у отметки 90 руб./$1. В дальнейшем по-прежнему склонны ожидать перехода доллара в 85-90 руб./$1, наш целевой диапазон на конец года".

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