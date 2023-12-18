Переход ЦБР к снижению ставки вероятен не ранее июня 2024г - ПСБ

Переход Банка России к снижению ключевой ставки вероятен не ранее июня следующего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Повышение ставки на 100 б.п. (до 16%) совпало с ожиданиями рынка. Основная причина - более быстрый рост экономики и внутреннего спроса, который поддерживает инфляционное давление. Банк России сохранил фразу о необходимости продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике для возврата инфляции к цели в 2024 году. Сигнал также остался нейтральным (ненаправленным), - пишет эксперт в комментарии. - Следующее заседание регулятора состоится 16 февраля. Ожидаем, что эффект высоких ставок за данный период окажет выраженное воздействие на охлаждение кредитования и потребительского спроса. Считаем, что это финальное повышение ключевой ставки в текущем цикле ужесточения, однако переход к снижению ожидаем не ранее июня 2024 года".

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