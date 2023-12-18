Вероятно укрепление рубля до 90 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Укрепление рубля до 90 руб./$1 и продолжение снижения доходности номинальных ОФЗ вероятно в понедельник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты отмечают, что со второй половины пятницы дня повысился спрос на иностранную валюту перед выходными. Кроме того, доллар укрепился на глобальном рынке. После решения ЦБ повысить ставку рубль ослаб до 90,3 руб./$1. Аналитики допускают, что в понедельник российская валюта может укрепиться до 90 руб./$1.

"Баррель Brent подешевел до $76,55, - констатируют в SberCIB. - Давление на котировки оказали слабые предварительные индексы деловой активности для еврозоны и США за декабрь. Также сказались комментарии представителей ФРС о том, что пока преждевременно обсуждать начало снижения ставки. По нашим прогнозам, цена Брент в понедельник будет держаться в диапазоне $76-77 за баррель."

Доходности номинальных ОФЗ снизились на 10-30 б. п., несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ до 16%, напоминают эксперты инвестбанка. По их мнению, это могло быть связано с тем, что некоторые участники рынка опасались ее повышения сразу на 200 б. п. Банк России снова отметил, что текущая ситуация требует поддержания высокой ключевой ставки в течение длительного времени. "Такой сценарий пока не заложен в котировки ОФЗ, поэтому мы предпочитаем облигации с плавающим купоном, - отмечают в SberCIB. - В ближайшие дни доходности номинальных ОФЗ могут продолжить снижаться, двигаясь по инерции после заседания ЦБ".

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