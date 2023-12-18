Кривая ОФЗ к концу 2023г может вновь опуститься ниже 12% - ПСБ

Кривая ОФЗ к концу текущего года может вновь опуститься ниже 12% годовых, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Повышение ключевой ставки до 16% (+100 б.п.) в пятницу совпало с ожиданиями рынка. Кроме того, глава ЦБ заявила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставки. В результате в пятницу рост доходности 1-летних ОФЗ составил 12 б.п. (12,52%), снижение доходности среднесрочных и длинных госбумаг составило 18-22 б.п. (12,35-12,38%). Ожидаем, что после полученного сигнала от ЦБ до конца года восстановление котировок госбумаг продолжится - доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может завершить год под уровнем 12% годовых, - пишет эксперт в комментарии. - Вместе с тем пока рекомендуем сохранять в портфеле превалирующую долю флоатеров, доходность которых вырастет вслед за ключевой ставкой. Существенно обогнать доходность флоатеров за счет снижения ставки в 2024 году возможно лишь при кардинальном удлинении дюрации (например, при покупке 10-летних ОФЗ), что сопряжено с существенным процентным риском. Постепенное увеличение доли бумаг с фиксированным купоном целесообразно начать с появлением более четких сигналов снижения инфляции, которые, вероятно, появятся ближе к началу весны".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.