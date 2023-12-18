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18 декабря 2023 года 09:48
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3240п - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи обладает шансами на постепенный подъем до уровня 3240 пунктов при стабильности внешнего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций завершил предыдущую неделю сессией уверенного роста. В пятницу индекс Мосбиржи на выросших оборотах сначала обновил минимумы последних месяцев, а затем полностью отыграл просадку и закрылся в плюсе почти на 2%.Подъем нашего рынка мог бы быть и еще более сильным, если бы не дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа". Все отраслевые индексы прибавили более 1%, - отмечает аналитик в обзоре. - Точкой разворота наверх можно считать момент объявления решения ЦБ РФ. Регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16%. С одной стороны, решение оказалось ожидаемым и совпало с консенсусом. С другой - в преддверии заседания были прогнозы и о том, что Банк России может поднять ставку сразу на 200 б.п. А значит, более мягкое решение было воспринято в качестве позитивного драйвера". "По индексу Мосбиржи на дневном графике видим разворотную формацию. Котировки переписали минимумы, сделали ложный прокол нижней границы боковика последних месяцев, а затем резко отскочили после достижения годовой трендовой поддержки. И все это происходило на повышенных объемах, что часто является признаком установки экстремума. Столь резкий пятничный отскок - повод для улучшения рыночного сантимента. С осенних максимумов рынок терял ровно 10%, что является достаточным для стандартной коррекции. При стабильности внешнего фона есть шансы на постепенное восстановление. Ближайшим ориентиром выступает лишь уровень 3240 пунктов, - указывает Карпунин в материале. - Точкой слома "бычьей" технической картины теперь выступает область минимумов предыдущих двух сессий: 2960-2980 пунктов. Если вдруг эти рубежи все-таки будут пройдены вниз, то следующий ориентир снижения сместится в сторону 2880 пунктов. Однако пока это не базовый сценарий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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