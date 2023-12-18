Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Costco на уровне $539

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Costco Wholesale на уровне $539 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента за первый квартал 2024 финансового года мы оцениваем положительно, отмечая в качестве сильных аспектов релиза повышение валовой маржи, стабильное расширение базы участников программы лояльности, возобновление роста онлайн-продаж. В то же время инвесторы в очередной раз не дождались повышения членского взноса. Мы подтверждаем нашу целевую цену по акции Costco на уровне $539 и оставляем рекомендацию "держать". С начала года котировки ритейлера поднялись на 39%, значительно опередив по темпам роста индекс S&P 500", - указывает аналитик Александра Шмидт.

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