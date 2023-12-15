Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар со вторника ушел "под" отметку 90 руб./$1, растеряв рост первых дней декабря на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продаж валютной выручки экспортерами, - напоминают эксперты. - После заседания Банка России, по итогам которого регулятор повысил ставку до 16%, а его глава заявила о том, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, курс американской валюты пытается вернуться выше 90 руб./$1. Полагаем, что текущая политика Банка России является весьма жесткой и выступает фактором, поддерживающим рубль. Учитывая внутридневную структуру торгов, считаем, что текущая устойчивость курсов валют носит в значительной степени спекулятивный характер".

Аналитики ПСБ ожидают, что на следующей неделе доллар сможет вернутся в диапазон 85-90 руб./$1 на фоне приближения даты налоговых платежей (28 декабря), которая поддержит активность экспортеров. В оставшееся до конца года время стратеги банка по-прежнему не исключают движения рубля к равновесному уровню (по их оценкам, сейчас около 85 руб./$1) в случае дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти.

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