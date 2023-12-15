Вероятный торговый диапазон для пары рубль/доллар до конца года - 87-92 руб./$1 - Совкомбанк

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-92 руб./$1 до конца текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели, - считает эксперт. - В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли".

Васильев ожидает, что до конца года курс рубля будет торговаться в диапазоне 87-92 руб./$1 и 95-101 руб./EUR1. В первом квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до 85 за доллар, 93 за евро и 12 за юань.

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