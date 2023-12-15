Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Эксперт отмечает, что по индексу Мосбиржи на уходящей неделе после пробоя отметки 3000 пунктов сложилась краткосрочная перепроданность, которая вызвана в том числе пятничным дивидендным гэпом акций "ЛУКОЙЛа". Кожухова не исключает, что индикатор в ближайшие дни попытается восстановить как минимум часть позиций и будет стремиться отвоевать отметку 3000 пунктов при сохранении основного медвежьего тренда ниже сопротивления 3125 пунктов, которое могло бы стать целью восходящей коррекции.

"В целом в условиях высоких процентных ставок у рынка РФ все еще нет значимых поводов для масштабного роста, что предупреждает о рисках новых продаж при положении ниже 3000 пунктов с ближайшими поддержками 2950 и 2900 пунктов, - подчеркивает аналитик. - Корпоративным событием недели может стать заседание совета директоров "Газпрома" по инвестпрограмме на 2024 год (19 декабря), на котором не исключают объявления о дивидендах".

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