Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ было финальным в этом цикле - SberCIB

Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых, вероятно, было финальным в этом цикле, и теперь Банк России будет удерживать ставку на данном уровне до апреля-июня, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Банк России повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 16% - решение регулятора совпало с нашими оценками и ожиданиями рынка. Это уже пятое повышение с начала цикла - в этому году ключевая ставка выросла на 8,5 п. п. Свое решение Банк России объяснил высокой инфляцией и тем, что экономика РФ, похоже, оказалась еще более "перегретой", чем регулятор предполагал в октябре. Кредитование в последнее время продолжило расти быстрее, чем ожидалось, а также повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса", - пишет эксперт банка.

Сигнал ЦБ о его дальнейших действиях, как и в октябре, оказался нейтральным: регулятор сообщил, что будет опираться на оперативные данные, подчеркивается в комментарии. Прогнозы ЦБ практически не изменились, за исключением того, что теперь инфляция в 2023 году, как ожидается, будет ближе к верхней границе последней оценки 7-7,5%, а рост ВВП превысит 3%.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что декабрьское повышение ключевой ставки было последним, и теперь Банк России будет удерживать ставку на этом уровне до апреля-июня. Однако пока нельзя полностью сбрасывать со счетов сценарии, при которых ЦБ может принять решение поднять ставку еще раз", - отмечает эксперт.

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