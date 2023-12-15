"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг (GDR) Etalon, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент смог нарастить продажи в ноябре в денежном выражении до рекордного с момента IPO уровня. В числе позитивных факторов находятся активная региональная экспансия и частичный переток спроса на первичный рынок в свете сложившейся разницы в ипотечных ставках. Компания ведет работу по снятию инфраструктурных ограничений. Видим возможность возобновить выплату дивидендов в будущем", - указывают эксперты.

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