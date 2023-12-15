"БКС МИ" сохраняет осторожную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков.

"Власти Британии вслед за G7 запретят импорт алмазов из РФ c 2024 года, сообщается на сайте правительства страны. Великобритания не является целевым рынком сбыта для "АЛРОСА", поэтому такой запрет не должен существенно повлиять на бизнес компании. Все еще сохраняем осторожный взгляд на бумагу на фоне падения спроса на алмазы", - указывают эксперты.

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