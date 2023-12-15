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15 декабря 2023 года 12:14
"Финам" повысил рейтинг акций "НОВАТЭКа" до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "держать" до "покупать" в связи с коррекцией цены бумаги в последние месяцы, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 1757 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 17,1%. "За последние два месяца акции потеряли в стоимости 14%, что было связано с санкциями против проекта "Арктик СПГ 2" и слабостью российского рынка в целом. В то же время высокая степень готовности "Арктик СПГ 2" и возможность ориентироваться только на рынки АТР, на наш взгляд, позволят "НОВАТЭКу" преодолеть санкционное давление. При этом на фоне разработки собственных технологий по сжижению и работе по импортозамещению в целом эмитент сохраняет долгосрочные планы по росту производства СПГ, что, с нашей точки зрения, не до конца учтено в текущей оценке компании", - пишет эксперт в обзоре. "НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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