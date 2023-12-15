"Финам" повысил рейтинг акций "НОВАТЭКа" до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "держать" до "покупать" в связи с коррекцией цены бумаги в последние месяцы, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 1757 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 17,1%.

"За последние два месяца акции потеряли в стоимости 14%, что было связано с санкциями против проекта "Арктик СПГ 2" и слабостью российского рынка в целом. В то же время высокая степень готовности "Арктик СПГ 2" и возможность ориентироваться только на рынки АТР, на наш взгляд, позволят "НОВАТЭКу" преодолеть санкционное давление. При этом на фоне разработки собственных технологий по сжижению и работе по импортозамещению в целом эмитент сохраняет долгосрочные планы по росту производства СПГ, что, с нашей точки зрения, не до конца учтено в текущей оценке компании", - пишет эксперт в обзоре.

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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