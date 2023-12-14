Банк России повысит ключевую ставку до 16% на заседании в пятницу - "Мои Инвестиции"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании в пятницу, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елена Ахмедова и Егор Постолит.

Основным аргументом, по мнению экспертов, остается сохранение повышенного инфляционного давления, а также повышенная экономическая "температура".

Вместе с тем аналитики выделяют и факторы в пользу сохранения ставки: "Основной инновацией с прошлого заседания стала озвученная в конце ноября конфигурация валютных операций Банка России на 2024 год. С учетом зеркалирования используемых для финансирования расходов сверх бюджетного правила средств (2,9 трлн руб.) ФНБ прогнозная траектория курса рубля должна, при прочих равных, быть на 8-10% крепче, но влияние более крепкого курса на инфляцию компенсируется тем, что ИПЦ идет по траектории выше ожиданий ЦБ".

Однако в "сухом остатке", по мнению стратегов телеграм-канала, - проинфляционные факторы, которые приводят к необходимости "профилактического" повышения ставки.

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