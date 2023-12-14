Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Oracle Corp. с целевой ценой $115 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Компания представила относительно слабые результаты по итогам II квартала 2024 финансового года, а также не самые оптимистичные прогнозы на следующий квартал, - пишет эксперт. - Динамика выручки оказалась слабее, и в большинстве сегментов наблюдается замедление темпов, которое вызвано в первую очередь неспособностью компании обеспечить клиентов современными серверными мощностями из-за дефицита ИИ-ускорителей. Тем не менее долгосрочные перспективы в сегменте облачных решений Oracle все еще очень хорошие, динамика новых заказов позволяет ожидать темпы роста более 50%, а эффективность бизнеса продолжает постепенно улучшаться".

Из-за ограниченного предложения ИИ-чипов на рынке и того, как медленно Oracle получает доступ к ним, аналитик на данный момент придерживается более консервативных оценок на среднесрочном горизонте и не готов рекомендовать бумагу к покупке.

"Надеемся, что в ближайшие 1-2 квартала компания начнет активную развертку дата-центров и даст нам повод для более оптимистичного пересмотра перспектив бизнеса. Мы оцениваем квартальный отчет Oracle умеренно негативно, но сохраняем целевую цену по акциям ORCL на уровне $115 и даем рекомендацию "держать", - резюмирует Толмачев.

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