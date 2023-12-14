Акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа могут стабилизироваться ниже 7000 руб. - "Велес Капитал"

Акции "ЛУКОЙЛа" после дивидендного гэпа могут стабилизироваться ниже 7000 рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "ЛУКОЙЛа" в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей с текущей доходностью 6,35%. Размер объявленных дивидендов предполагает, что в пятницу акции откроются по цене около 6592 рублей (против сегодняшней цены около 7010 рублей), - пишет эксперт. - С технической точки зрения акции "ЛУКОЙЛа" после дивидендного гэпа окажутся ниже средней полосы Боллинджера недельного графика и линии долгосрочного бычьего тренда (район 7000 рублей), при неспособности в ближайшие сессии вернуться к которым нельзя исключать развития падения к поддержкам 6450 руб., 6250 руб. и 6100 руб. Новые драйверы роста у "ЛУКОЙЛа" в ближайшие недели и месяцы могут появиться при существенном восстановлении цен на нефть и надеждах на выплату высоких дивидендов по итогам всего 2023 года".

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