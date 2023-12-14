"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 59,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 59,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 52,0 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Компания обязуется направлять на выплаты дивидендов по привилегированным акциям не менее 10% от суммы чистой прибыли, разделенной на количество акций, которые составляют 25% от уставного капитала, отмечают аналитики. Эти выплаты не должны быть ниже дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Одна из особенностей компании - большая денежная подушка в долларах, поэтому потенциальное ослабление рубля может привести к росту прибыли и дивидендов, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,0 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96", - указывают эксперты.

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