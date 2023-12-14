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14 декабря 2023 года 14:00
Вероятен рост котировок нефти в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Вероятен рост котировок нефти в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Минэнерго США 13 декабря опубликовало позитивную для котировок статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 8 декабря. Общие запасы включая нефть и нефтепродукты в США упали на впечатляющие 10 млн баррелей за неделю. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе стоит ожидать роста котировок нефти. Рынок пока не заложил в цены продление сокращения объемов добычи странами ОПЕК+ в 2024 году, - отмечает эксперт в комментарии. - Игроки также проигнорировали усложнение ситуации с поставкой российских углеводородов по морю. По информации Reuters, США, ЕС и Великобритания требуют от Либерии, Маршалловых Островов и Панамы остановить перевозку российской нефти, продаваемой по ценам выше ценового потолка, танкерами под флагами данных стран". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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