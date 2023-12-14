"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций АФК "Система" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Результаты эмитента за 3К23 по МСФО близки к прогнозам: по публичным активам показатели смешанные, по непубличным - в целом неплохие. Крупных дивидендных поступлений не было, и чистый долг вырос к/к. Наша целевая цена (27 рублей за штуку) предполагает потенциал роста бумаг, сохраняем позитивный взгляд на двенадцать месяцев", - указывают эксперты.

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