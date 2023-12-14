Доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут в четверг еще на несколько базисных пунктов - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, вырастут на торгах в четверг еще на несколько базисных пунктов в преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставке, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 89 руб./$1 в течение торгового дня, прогнозируют эксперты инвестбанка.

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $74-75 за баррель в четверг, считают в SberCIB.

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