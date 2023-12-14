Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 16% на заседании 15 декабря 2023г - ПСБ

Большинство индикаторов указывают на рост ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря 2023 года; наиболее вероятно ее повышение на 100 б.п. (до 16% годовых), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

15 декабря состоится последнее в текущем году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, большинство индикаторов указывают на то, что регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), отмечают эксперты:

- рекордный с апреля 2022 года рост потребительских цен в ноябре и заметное усиление базовой инфляции, указывающее на устойчивость повышенных инфляционных процессов;

- ухудшение недельной статистики за вторую неделю декабря, подтверждающее отклонение фактического инфляционного тренда вверх от прогноза ЦБ (7-7,5% на конец года, при оценочном уровне инфляции на 11 декабря 7,6%);

- рост инфляционных ожиданий населения в ноябре;

- консенсус-прогноз профессиональных аналитиков на конец 2024 года значимо выше инфляционного таргета и прогноза ЦБ (5,1% г/г против 4-4,5%);

- отсутствие сигналов об окончательной стабилизации курса рубля и другие.

"Остается под вопросом уровень повышения ключевой ставки. На наш взгляд, с учетом улучшений ожиданий по итоговому дефициту бюджета (Минфин ждет около 1% ВВП при консенсусе около 2%), повторять решение октября (повышение ключевой ставки на 200 б.п.) нет смысла. Ждем умеренного повышения ставки на 100 б.п. (до 16%). Полагаем, что этим действием ЦБ завершит цикл повышения ключевой ставки (в 1К24 сезонное охлаждение спроса и антиинфляционные меры правительства должны помочь жесткой ДКП стабилизировать инфляцию на уровне 8-8,5%)", - пишут аналитики ПСБ в обзоре.

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