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14 декабря 2023 года 10:14
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут прямая линия с президентом России, заседание ЕЦБ, статистика из США: - Президент РФ подведет итоги года: прямая линия с Владимиром Путиным; - Решение по монетарной политике ЕЦБ; - Розничные продажи в США в ноябре; - Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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14 декабря 2023 года 19:02
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.14 декабря 2023 года 18:39
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.14 декабря 2023 года 16:13
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.14 декабря 2023 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 59,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 52,0 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Компания обязуется... читать дальше
.14 декабря 2023 года 14:00
Вероятен рост котировок нефти в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Минэнерго США 13 декабря опубликовало позитивную для котировок статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 8 декабря. Общие запасы включая нефть и... читать дальше
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