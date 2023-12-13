Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи сохраняются - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи в целом пока сохраняет потенциал дальнейшего снижения, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Российский рынок акций смог выйти в плюс к середине торгов в среду. Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в большей степени является психологическим, чем техническим. Во всяком случае, попытки отскока от этой линии предпринимаются второй день подряд, но объемы торгов остаются низкими, что не подтверждает разворотный момент. Соответственно, отсутствие массового покупателя на этих значениях пока не отменяет возможность дальнейшего движения вниз", - указывает Кочетков в комментарии.

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