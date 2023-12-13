"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 749,1 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11,8%, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"На фоне неожиданного увеличения нормы выплат дивидендов акции "Газпром нефти" смогли значительно опередить широкий рынок и сектор с начала текущего года. В то же время бумаги компании проигнорировали недавнее снижение рублевых цен на нефть, а прогнозная дивидендная доходность даже с учетом роста нормы выплат уступает некоторым конкурентам. На этом фоне мы считаем, что позитивные факторы уже учтены в текущей оценке акций нефтяника", - пишет эксперт.

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