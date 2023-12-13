Акции АФК "Система" остаются в долгосрочном нисходящем тренде - "Велес Капитал"

Акции АФК "Система" остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3К23, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до 280,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 4,3 млрд рублей, - пишет эксперт. - Основными драйверами роста выручки стали активы в телекоммуникациях, агропромышленности и девелопменте".

С технической точки зрения акции "Системы" остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, который начался в августе текущего года после выплаты дивидендов за 2022 год с доходностью около 2,6%, указывает Кожухова.

"Бумаги на этой неделе обновили минимум с июня и краткосрочно все еще не выглядят перепроданными, что может позволить им развить снижение к следующим поддержкам 15 руб. и 14,70 руб., - считает аналитик. - Судя по всему, медвежий тренд остановится при улучшении общих настроений на фондовом рынке РФ, а также при ожиданиях выплаты дивидендов за 2023 год в первой половине следующего года. Сигналом в пользу смены краткосрочных настроений стало бы закрепление бумаг выше 16,15 руб.: в этом случае котировки могут направиться к 17 руб., где будет решаться судьба среднесрочного движения".

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