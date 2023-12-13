Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Самолёт" провёл пресс-конференцию Big Day о результатах работы за год. По итогам 2023 года ожидается прирост выручки в 1,5 раза г/г, до ~300 млрд рублей (в 2024 году до 500 млрд рублей). Рост объёма продаж +50% г/г, ~1,6 млн кв. м (в 2024 году 2,7 млн кв. м). Также с декабря "Самолёт" занимает 1-е место по объёмам жилищного строительства, обогнав "ПИК", - пишет эксперт.

В перспективе девелопера выход в города России с численностью до полумиллиона человек, которые занимают 20-30% всего рынка недвижимости, отмечает Кузнецова. "Самолёт" планирует развивать ИЖС. В 2024 году в этом сегменте компания ожидает прибыль ~1 млрд руб., а земельный банк ~3,3 тыс. га в Подмосковье и Тверской области. Также девелопер планирует выйти на рынок премиум-жилья и недвижимости класса de luxe.

По мнению эксперта, у "Самолёта" высокий потенциал благодаря быстрому развитию и созданию новых направлений бизнеса. По итогам года компания должна показать сильные результаты вследствие значительного прироста объёмов строительства, считает аналитики ПСБ.

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