"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой на уровне 10310 рублей на бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Акции "Полюса" в последние месяцы обогнали ключевые индексы, что, на наш взгляд, связано с инициацией масштабной программы обратного выкупа с 30%-й премией к рыночной цене и высокими мировыми ценами на золото. - пишет эксперт. - Несмотря на сильную ожидаемую нами динамику финансовых показателей компании во 2-й половине 2023 года и хорошие шансы на сохранение стоимости золота выше $2000 за унцию в 2024 году, мы считаем бумаги "Полюса" справедливо оцененными и устанавливаем целевую цену на уровне 10310 рублей с рекомендацией "держать".

Акции компании с EV/EBITDA 2023П 6,4х котируются с премией к отечественному сектору металлов и добычи (что является нормальной для "Полюса" ситуацией), однако главным фактором, который определит динамику бумаг "Полюса" на горизонте 12 месяцев, по мнению Данилова, являются дивиденды. "На фоне проведения байбэка на $6,4 млрд долговая нагрузка компании на конец 2023 года возрастет до 2,0х, что в соответствии с дивидендной политикой не препятствует решению о выплатах акционерам, - отмечает аналитик. - Согласно нашим расчетам, дивиденд компании за 2-е полугодие 2023 года может составить 368 рублей на акцию с доходностью 3,8%".

В то же время Данилов допускает, что руководство "Полюса" может продлить дивидендную паузу в целях снижения резко возросшей долговой нагрузки, и ожидает, что решение по выплатам будет принято апреле-мае 2024 года вместе с публикацией финансовой отчетности по МСФО за 2023 год. В случае возобновления дивидендов акции компании имеют неплохие шансы на рост от текущих уровней, однако до тех пор, пока сохраняется дивидендная интрига, аналитик инвесткомпании не видит потенциала в бумагах "Полюса".

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