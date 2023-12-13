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13 декабря 2023 года 13:41
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой на уровне 10310 рублей на бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Акции "Полюса" в последние месяцы обогнали ключевые индексы, что, на наш взгляд, связано с инициацией масштабной программы обратного выкупа с 30%-й премией к рыночной цене и высокими мировыми ценами на золото. - пишет эксперт. - Несмотря на сильную ожидаемую нами динамику финансовых показателей компании во 2-й половине 2023 года и хорошие шансы на сохранение стоимости золота выше $2000 за унцию в 2024 году, мы считаем бумаги "Полюса" справедливо оцененными и устанавливаем целевую цену на уровне 10310 рублей с рекомендацией "держать". Акции компании с EV/EBITDA 2023П 6,4х котируются с премией к отечественному сектору металлов и добычи (что является нормальной для "Полюса" ситуацией), однако главным фактором, который определит динамику бумаг "Полюса" на горизонте 12 месяцев, по мнению Данилова, являются дивиденды. "На фоне проведения байбэка на $6,4 млрд долговая нагрузка компании на конец 2023 года возрастет до 2,0х, что в соответствии с дивидендной политикой не препятствует решению о выплатах акционерам, - отмечает аналитик. - Согласно нашим расчетам, дивиденд компании за 2-е полугодие 2023 года может составить 368 рублей на акцию с доходностью 3,8%". В то же время Данилов допускает, что руководство "Полюса" может продлить дивидендную паузу в целях снижения резко возросшей долговой нагрузки, и ожидает, что решение по выплатам будет принято апреле-мае 2024 года вместе с публикацией финансовой отчетности по МСФО за 2023 год. В случае возобновления дивидендов акции компании имеют неплохие шансы на рост от текущих уровней, однако до тех пор, пока сохраняется дивидендная интрига, аналитик инвесткомпании не видит потенциала в бумагах "Полюса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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