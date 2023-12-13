Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК Самолет

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций девелопера "Самолет", сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Эмитент провел во вторник "День инвестора" и представил прогнозы по объемам продаж: в 2023 году ожидается рост в натуральном выражении на 50% г/г (до 1,6 млн кв. м), в 2024 году - в 1,7 раза (до 2,7 млн кв. м). Выручка в 2024 году достигнет, по оценке компании, 500 млрд руб. (мы прогнозируем 449 млрд руб.), EBITDA - 130 млрд руб. (наш прогноз - 117 млрд руб.). Кроме того, девелопер подтвердил планы провести pre-IPO сервиса "Самолет Плюс" в 2024 году, а первичное размещение в 2025 году, - отмечает эксперт. - Прогнозы компании по выручке и EBITDA оказались существенно выше наших оценок ввиду, вероятно, более значительного эффекта от поглощения ГК "МИЦ". Итоги оцениваем позитивно и сохраняем по бумагам эмитента рейтинг "покупать".

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