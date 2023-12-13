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13 декабря 2023 года 10:07

Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 90 руб./$1 в среду - SberCIB

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться у отметки 90 руб./$1, а нефть - на уровне $74 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник продолжал дорожать, во вторник утром он котируется на уровнях менее 90 руб./$1. По всей видимости, экспортеры по-прежнему достаточно активно продавали иностранную валюту, несмотря на резкое падение цены на нефть. В этих условиях дальнейшее укрепление рубля сегодня маловероятно, и он останется около 90 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent во вторник подешевел на $2,79, до $73,24. По мнению аналитиков, давление на цену оказали данные о высоком морском экспорте нефти из России за прошлую неделю и прогноз стабильного предложения нефти из США. В среду в центре внимания будет решение ФРС по ставке, ежемесячный отчет ОПЕК и еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. В SberCIB ожидают, что котировки Brent могут удержаться около $74 за баррель.

"Доходности ОФЗ выросли во вторник в среднем на 7 б. п. вдоль кривой, - констатируют эксперты. - Рынок продолжил закладывать в котировки дополнительную премию перед заседанием Банка России в пятницу. В связи с этим текущие уровни доходностей (11,9-13,1%) все еще представляются нам заниженными. Вероятно, в среду доходности ОФЗ продолжат расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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