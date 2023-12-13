Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в среду ниже 3000п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торговую сессию в среду ниже уровня в 3000 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Факторов, которые бы смогли развернуть рынок все еще нет, при этом падение цен на нефть и укрепление рубля негативно сказывается на рынке акций. Не исключаем увеличение продаж в бумагах нефтегазового сегмента", - указывает эксперт в комментарии.

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