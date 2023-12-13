Снижение цены акций Газпрома к 157-160 руб. - наиболее вероятный сценарий - БКС Экспресс

Снижение котировок акций "Газпрома" к уровням 157-160 рублей за штуку является наиболее вероятным сценарием в ближайшее время, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Котировки акций эмитента так и не сумели продолжить недавний импульс роста. Во вторник бумаги выглядели "хуже рынка". В качестве сильного сопротивления остается уровень 167 рублей. А для слома негативной технической картины необходим возврат выше 170 рублей. В ближайшей перспективе на такое движение сложно рассчитывать, учитывая стремительное падение цен на газ в Европе, общий слабый сантимент на нашем рынке, а также укрепление рубля. Более вероятным выглядит сценарий спуска к 157-160 рублям", - отмечает аналитик.

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