Цена нефти может протестировать уровень $80/барр. по мере снижения давления на котировки - Альфа-банк

Цена нефти может протестировать уровень $80 за баррель Brent по мере снижения давления на котировки, говорится в комментарии Альфа-банка.

После того как на прошлой неделе цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки $74 за баррель впервые с июля, завершив потерями седьмую неделю кряду, эксперты банка считают, что в котировках наметился отскок. Несмотря на то, что с сентября нефть уже подешевела более чем на 21%, что для WTI и Brent стало самой затяжной коррекцией с 2018 года, давление на цены может сократиться, как только негативные настроения на сырьевых рынках и ложное ощущение стабилизации нефтяного рынка сойдут на нет, полагают эксперты.

При этом статистика по нефтяному сектору США, свидетельствующая о рекордных уровнях добычи и товарных запасов нефти в Штатах, продолжает будоражить умы участников американского рынка, определяющих динамику WTI, в то время как на глобальном рынке ожидается дальнейшее углубление дефицита предложения нефти по мере сокращения экспортных поставок.

"Принимая это во внимание, мы рассматриваем последнее снижение цен на нефть как техническую коррекцию, которая завершится, как только на сырьевых рынках возобладает оптимизм, отсутствие которого и привело к снижению котировок, - отмечают аналитики. - Несмотря на значительный объём товарных запасов топлива в США в начале зимнего сезона, за последние несколько недель в нефтяных котировках в том числе на американской бирже сформировался значительный потенциал роста, обусловленный формированием отложенного спроса по мере снижения цен в преддверии дальнейшего сокращения предложения со стороны ОПЕК+. Так, мы отмечаем, что в случае, если американская администрация оправдает ожидания инвесторов и объявит об очередном цикле пополнения стратегических нефтяных резервов США, котировки WTI могут устремиться к отметке $75, подтолкнув Brent к психологическому уровню $80 за баррель".

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