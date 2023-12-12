ЦБР, скорее всего, поднимет ставку до 16% на заседании 15 декабря - SberCIB

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, но не исключено и повышение сразу на 200 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research.

"У регулятора есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция по-прежнему выше его прогнозов, инфляционные ожидания населения растут, кредитная активность остается высокой и усилились внешние риски для российской экономики. В этих условиях ЦБ РФ 15 декабря, скорее всего, поднимет ставку до 16% годовых, но не исключен и октябрьский сценарий повышения сразу на 200 б.п." - пишут эксперты в комментарии.

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