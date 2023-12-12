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12 декабря 2023 года 17:42
Акции Полюса находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности - "Велес Капитал"
Акции ПАО "Полюс" находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Бумаги эмитента в декабре не получили значительной поддержки, несмотря на исторический пик цен на золото, и остаются в нисходящем тренде в условиях краткосрочной и среднесрочной перепроданности. Котировки опустились ниже нашей фундаментальной целевой цены в 10378 руб. Закрепление ниже 9500 руб. укажет на риски развития падения с первыми целями 8800 руб. и 8200 руб.: вероятно, негативный сценарий реализуется при отсутствии дивидендов, значимых драйверов роста на российском фондовом рынке в целом, а также неспособности цен на золото развить повышение, - указывает эксперт. - Краткосрочно поддержку акциям может оказать их перепроданность: при умеренно позитивном сценарии котировки вернутся как минимум к 10500 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика, а также район справедливой фундаментальной цены). Ожидать развития среднесрочного роста стоит не ранее закрепления выше пика текущего года на уровне 12308,5 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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