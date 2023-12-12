Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу, 15 декабря - инвестбанк "Синара"

Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение о ключевой ставке, пройдет 15 декабря. Мы ожидаем, что ее повысят на 100 б.п. (до 16%), поскольку в ноябре зафиксировано ускорение инфляции в стабильных компонентах. Сильно увеличивается вероятность превышения прогнозов ЦБ РФ по индексу потребительских цен на 2023 и 2024 годы, - пишет экономист в обзоре. - Полагаем, что 200 б.п. - слишком широкий шаг: ранее ЦБР так повысил ставку в ответ на октябрьскую публикацию проекта федерального бюджета, где предполагается смягчение фискальной политики. Иных новостей о ее смягчении и новой информации по бюджету 2024 год пока нет".

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