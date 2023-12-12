.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу, 15 декабря - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 декабря 2023 года 15:49
Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу, 15 декабря - инвестбанк "Синара"
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение о ключевой ставке, пройдет 15 декабря. Мы ожидаем, что ее повысят на 100 б.п. (до 16%), поскольку в ноябре зафиксировано ускорение инфляции в стабильных компонентах. Сильно увеличивается вероятность превышения прогнозов ЦБ РФ по индексу потребительских цен на 2023 и 2024 годы, - пишет экономист в обзоре. - Полагаем, что 200 б.п. - слишком широкий шаг: ранее ЦБР так повысил ставку в ответ на октябрьскую публикацию проекта федерального бюджета, где предполагается смягчение фискальной политики. Иных новостей о ее смягчении и новой информации по бюджету 2024 год пока нет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
12 декабря 2023 года 18:32
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок TCS Group с целевой ценой 3900 рублей за бумагу на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Весьма уверенную динамику роста во вторник показывают котировки расписок холдинга TCS... читать дальше
.12 декабря 2023 года 18:00
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, но не исключено и повышение сразу на 200 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. "У регулятора есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
.12 декабря 2023 года 17:42
Акции ПАО "Полюс" находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Бумаги эмитента в декабре не получили значительной поддержки, несмотря на исторический пик цен на золото, и остаются в... читать дальше
.12 декабря 2023 года 17:06
Котировки акций DoorDash и Li Auto обладают потенциалом роста в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций DoorDash Inc. и Li Auto обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги DoorDash войдут в индекс Nasdaq-100. Включение в него может увеличить объем торгов акциями компании и сделать их более узнаваемыми. Новость... читать дальше
.12 декабря 2023 года 16:43
Индекс S&P 500 в целом пока по-прежнему склонен к росту при поддержке сезонных факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Индекс S&P 500 в понедельник вышел из узкого диапазона 4540-4600 пунктов, где консолидировался более двух недель. Примечательно, что этому не помешала... читать дальше
.12 декабря 2023 года 16:19
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Alphabet в понедельник проиграла дело против Epic Games по вопросу... читать дальше
.12 декабря 2023 года 15:22
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar General со $152 до $144 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании. "Отчетность Dollar General за 3К23 ф.г. оказалась несколько лучше в плане выручки и EPS, но оправдала наши... читать дальше
.12 декабря 2023 года 15:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой на уровне 13463 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Акции "Норникеля" продемонстрировали рост на фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных... читать дальше
.12 декабря 2023 года 14:32
Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на 2024 год, говорится в комментарии. Индекс Мосбиржи во вторник снижался ниже 3000 базисных пунктов. По мнению аналитиков "Тинькофф Инвестиций", ожидать глубокого снижения индекса Мосбиржи не... читать дальше
.12 декабря 2023 года 13:39
БКС Экспресс назвал пять российских акций с максимальным потенциалом отскока в 2024 году, сообщается в материале эксперта Михаила Зельцера. В топ вошли бумаги "Мечела", "Яндекса", TCS Group, ВТБ, "Северстали". "Фундаментальная стоимость российского рынка на конец 2024 года оценивается около 4300... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.