Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Dollar General до $144

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar General со $152 до $144 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

"Отчетность Dollar General за 3К23 ф.г. оказалась несколько лучше в плане выручки и EPS, но оправдала наши негативные ожидания относительно динамики рентабельности. Ритейлер испытывает давление со стороны слабого потребительского спроса, особенно в сегменте товаров для дома и других позиций циклического ассортимента, при этом продолжается сокращение запасов. В то же время инфляция затрат на рабочую силу и общих расходов, как и необходимость инвестировать в повышение эффективности операционной деятельности, усиливают давление на маржу. Негативные факторы будут оказывать свое воздействие на бизнес розничной сети и в 2024 году, - пишет заместитель директора аналитического департамента Георгий Ващенко. - Мы не ожидаем заметного увеличения операционной рентабельности на горизонте ближайших двух кварталов. Менеджмент вынужден экономить на обратном выкупе акций, фактически остановив реализацию соответствующей программы. Это сделано с целью сдержать наращивание долга, расходы на обслуживание которого за год увеличились более чем на 50% при незначительном росте тела долга. Акции Dollar General выглядели привлекательно для спекулятивной покупки ввиду низких оценок по мультипликаторам, но за два месяца котировки выросли почти на 40%, реализовав краткосрочный потенциал роста".

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