"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой на уровне 13463 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Акции "Норникеля" продемонстрировали рост на фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных выплат, однако мы полагаем, что его потенциал на данный момент исчерпан, - пишет эксперт. - На наш взгляд, ряд факторов, таких как значительное падение мировых цен на ключевые для компании цветные металлы, ожидаемая слабая динамика показателей во 2-м полугодии 2023 года, высокие процентные ставки и откат валютного курса ниже 90 руб./$1, способны вызвать коррекцию. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг "Норникеля" на уровне 13463 руб. и оставляем в силе рекомендацию "продавать".

В то же время падение котировок компании ниже 14-15 тыс. руб. откроет окно возможностей для покупки с долгосрочным прицелом на улучшение ситуации после 2024 года, считает Данилов. "Цветные металлы по-прежнему остаются неотъемлемой частью "зеленого" будущего, поэтому с выходом мировой экономики из стагнации цены на них обречены на рост, - уверен аналитик. - При этом, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков металлов, поддержку показателям компании в 2024 году окажет ожидаемая нами распродажа избыточных запасов металлопродукции".

Бумаги "Норникеля" торгуются с достаточно низким для такого высококачественного актива мультипликатором EV/EBITDA 2023П 4,8х, а форвардная доходность в 2024 году на уровне 10,2% окажется весьма привлекательной в случае падения процентных ставок, указывает стратег инвесткомпании. Также Данилов отмечает, что компания явно нацелена на рост популярности среди розничных инвесторов, для чего был инициирован сплит акций 100:1.

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