Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" - фавориты на 2024 год - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на 2024 год, говорится в комментарии.

Индекс Мосбиржи во вторник снижался ниже 3000 базисных пунктов. По мнению аналитиков "Тинькофф Инвестиций", ожидать глубокого снижения индекса Мосбиржи не стоит. В случае, если ЦБ РФ не станет повышать ставку или даст сигнал, что повышение будет последним, динамика акций может развернуться.

"Падение индекса во многом связано с тем, что инвесторы меньше покупают акции, так как сейчас более привлекательно выглядят облигации, депозиты, золото и валюта, - пишут эксперты. - Но и резкого роста рынка акций не стоит ждать, как минимум, в первой половине 2024 года. Из-за высоких доходностей инвесторы также будут отдавать приоритет облигациям и депозитам. Однако акции некоторых эмитентов продолжают выглядеть привлекательно. Скорее всего, рост смогут показать бумаги тех компаний, у которых невысокая долговая нагрузка, а маржинальность бизнеса не сильно зависит от крепкого рубля. Наши фавориты на 2024 год - Ozon, "Яндекс", Сбер и "Московская биржа". В рамках текущей коррекции цены на бумаги этих компаний потеряли за неделю порядка 7% и находятся на привлекательных уровнях с горизонтом на следующий год".

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