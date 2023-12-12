.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 930 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
12 декабря 2023 года 13:14

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 930 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 930 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: 815 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

"С точки зрения технического анализа акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - отмечают в "Финаме".

"Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
12 декабря 2023 года 18:32
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок TCS Group с целевой ценой 3900 рублей за бумагу на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Весьма уверенную динамику роста во вторник показывают котировки расписок холдинга TCS...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 18:00
ЦБР, скорее всего, поднимет ставку до 16% на заседании 15 декабря - SberCIB
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, но не исключено и повышение сразу на 200 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. "У регулятора есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 17:42
Акции Полюса находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности - "Велес Капитал"
Акции ПАО "Полюс" находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Бумаги эмитента в декабре не получили значительной поддержки, несмотря на исторический пик цен на золото, и остаются в...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 17:06
Котировки акций DoorDash и Li Auto обладают потенциалом роста в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций DoorDash Inc. и Li Auto обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги DoorDash войдут в индекс Nasdaq-100. Включение в него может увеличить объем торгов акциями компании и сделать их более узнаваемыми. Новость...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 16:43
Индекс S&P 500 пока по-прежнему склонен к росту - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 в целом пока по-прежнему склонен к росту при поддержке сезонных факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Индекс S&P 500 в понедельник вышел из узкого диапазона 4540-4600 пунктов, где консолидировался более двух недель. Примечательно, что этому не помешала...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 16:19
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Alphabet в понедельник проиграла дело против Epic Games по вопросу...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 15:49
Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу, 15 декабря - инвестбанк "Синара"
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение о ключевой...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 15:22
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Dollar General до $144
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar General со $152 до $144 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании. "Отчетность Dollar General за 3К23 ф.г. оказалась несколько лучше в плане выручки и EPS, но оправдала наши...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 15:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Норникеля
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой на уровне 13463 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Акции "Норникеля" продемонстрировали рост на фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных...    читать дальше
.
12 декабря 2023 года 14:32
Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" - фавориты на 2024 год - "Тинькофф Инвестиции"
Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на 2024 год, говорится в комментарии. Индекс Мосбиржи во вторник снижался ниже 3000 базисных пунктов. По мнению аналитиков "Тинькофф Инвестиций", ожидать глубокого снижения индекса Мосбиржи не...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.