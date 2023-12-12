.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Halliburton с целью $42,39
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 декабря 2023 года 12:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Halliburton с целью $42,39
"Финам" открыл торговую идею: покупатьакции Halliburton Co. с целью $42,39 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $33,68, говорится в комментарии инвестиционной компании. Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе, указывают аналитики. По прогнозам консенсуса, в 2023-2024 годах капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний превысят уровень допандемийного 2019 года. Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда благодаря ориентации на американский рынок. "С технической точки зрения после коррекции акции находятся в консолидации на важном уровне поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $33,68 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 7", - указывают в "Финаме". Halliburton - американская транснациональная корпорация, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли промышленности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-HALLIBURTON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
12 декабря 2023 года 18:32
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок TCS Group с целевой ценой 3900 рублей за бумагу на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Весьма уверенную динамику роста во вторник показывают котировки расписок холдинга TCS... читать дальше
.12 декабря 2023 года 18:00
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, но не исключено и повышение сразу на 200 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. "У регулятора есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
.12 декабря 2023 года 17:42
Акции ПАО "Полюс" находятся в зоне технической и фундаментальной перепроданности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Бумаги эмитента в декабре не получили значительной поддержки, несмотря на исторический пик цен на золото, и остаются в... читать дальше
.12 декабря 2023 года 17:06
Котировки акций DoorDash и Li Auto обладают потенциалом роста в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций DoorDash Inc. и Li Auto обладают потенциалом роста в краткосрочной перспективе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги DoorDash войдут в индекс Nasdaq-100. Включение в него может увеличить объем торгов акциями компании и сделать их более узнаваемыми. Новость... читать дальше
.12 декабря 2023 года 16:43
Индекс S&P 500 в целом пока по-прежнему склонен к росту при поддержке сезонных факторов, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Индекс S&P 500 в понедельник вышел из узкого диапазона 4540-4600 пунктов, где консолидировался более двух недель. Примечательно, что этому не помешала... читать дальше
.12 декабря 2023 года 16:19
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Alphabet в понедельник проиграла дело против Epic Games по вопросу... читать дальше
.12 декабря 2023 года 15:49
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение о ключевой... читать дальше
.12 декабря 2023 года 15:22
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar General со $152 до $144 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании. "Отчетность Dollar General за 3К23 ф.г. оказалась несколько лучше в плане выручки и EPS, но оправдала наши... читать дальше
.12 декабря 2023 года 15:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой на уровне 13463 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Акции "Норникеля" продемонстрировали рост на фоне ослабления рубля и возобновления дивидендных... читать дальше
.12 декабря 2023 года 14:32
Бумаги Ozon, Сбербанка, "Яндекса" и "Мосбиржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на 2024 год, говорится в комментарии. Индекс Мосбиржи во вторник снижался ниже 3000 базисных пунктов. По мнению аналитиков "Тинькофф Инвестиций", ожидать глубокого снижения индекса Мосбиржи не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.