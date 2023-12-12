"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Halliburton с целью $42,39

"Финам" открыл торговую идею: покупатьакции Halliburton Co. с целью $42,39 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $33,68, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе, указывают аналитики. По прогнозам консенсуса, в 2023-2024 годах капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний превысят уровень допандемийного 2019 года. Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда благодаря ориентации на американский рынок.

"С технической точки зрения после коррекции акции находятся в консолидации на важном уровне поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $33,68 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 7", - указывают в "Финаме".

Halliburton - американская транснациональная корпорация, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли промышленности.

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