"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "РусАла" на фоне высоких мультипликаторов капитализация/прибыль, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Акционеры решили не выплачивать дивиденды за 9М23 (последний раз эмитент платил за 1П22 в размере $302 млн (3% дивдоходность) после многих лет отсутствия таких выплат). Чистый долг/EBITDA на уровне 12х за 1П23, невысокие цены на алюминий и покупка 30% глиноземного завода в Китае за $267 млн ограничили возможность дивидендов, как мы и ожидали. Рекомендация - "держать" на фоне высоких мультипликаторов P/E (в текущих ценах 12х против исторической средней в 5х)", - указывают эксперты.

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