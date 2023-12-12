Акции Сбербанка сохраняют инвестпривлекательность - Альфа-банк

Устойчивость прибыли к процентному риску и намерение менеджмента эмитента ежегодно наращивать прибыль и дивиденд подтверждают инвестиционную привлекательность акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"По нашим оценкам, прибыль Сбербанка в 2023 году может превысить 1,5 трлн руб. (примерно 26% ROE), и в 2024П мы ожидаем сохранение ROE банка на высоком уровне (24%). Устойчивость прибыли банка к процентному риску и намерение менеджмента ежегодно наращивать прибыль и дивиденд на акцию подтверждают инвестиционную привлекательность акций эмитента. Это должно обеспечить инвесторам дивидендную доходность не менее 13,5% в год при текущих котировках в дополнение к органическому росту капитала. Текущие мультипликаторы Сбербанка ниже исторических средних уровней: 0,9х P/BV и 3,7х P/E 2023П, 0,79х P/BV и 3,5х P/E 2024П", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.