"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 240,2 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мосбиржа" демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей в 2023 году на фоне восстановления российской экономики и рынков, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - При этом недавно представленная новая пятилетняя стратегия развития подкрепляет наш позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в этом году, акции "Мосбиржи" по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок".

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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