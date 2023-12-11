Цена нефти Brent проведет следующий год в диапазоне $80-90/барр. - Freedom Finance Global

Следующий год цена нефти марки Brent, скорее всего, проведет в диапазоне $80-90/барр., полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена на нефть марки Brent в ходе торгов 11 декабря снижается на 0,45%, до $75,5 за баррель, - констатирует эксперт. - Негативный тренд котировки углеводородного сырья демонстрируют третий месяц подряд, что обусловлено ослаблением спроса на фоне замедления роста глобальной экономики и опасений по поводу грядущей рецессии. Остановить нисходящую динамику нефтяных цен пока не помогло и решение участников соглашения ОПЕК+ дополнительно урезать добычные квоты с 2024 года".

Консенсус в отношении мирового ВВП по итогам 2023 года предполагает замедление роста с 3,5% до 2,9-3%, что обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики рядом ведущих Центробанков, говорится далее в комментарии. Долгосрочно ослаблению спроса на нефть и нефтепродукты способствует тренд на переход развитых экономик на возобновляемые источники энергии и электромобили, покупку которых в некоторых странах стимулируют на государственном уровне.

"Однако, несмотря на эти факторы давления, в первом квартале 2024 года мы прогнозируем рост мировых цен на нефть до $80 и выше, так как ее предложение сократится ввиду реализации договоренностей ОПЕК+ по поводу дополнительного сокращения лимитов добычи, - указывает Чернов. - В частности, по итогам заседания 30 ноября Саудовская Аравия согласовала продолжение сокращения производства жидких углеводородов на 1 млн баррелей в сутки на начало 2024 года, Россия дополнительно урежет экспорт сырья на 200 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. Таким образом, суммарно нефтяной рынок недополучит 5,16 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 5% мирового спроса в день".

По мнению аналитика, во втором полугодии будущего года ведущие ЦБ постепенно перейдут к смягчению монетарных условий, что будет способствовать восстановлению экономического роста и, как следствие, спроса на нефть и нефтепродукты. Входящие в сделку ОПЕК+ государства продолжат мониторить рынок нефти и при необходимости будут и далее сокращать квоты на добычу. "Таким образом, участники соглашения будут по-прежнему стабилизировать цену. В ближайшие недели Brent еще может подешеветь до $70. В 2024 году прогнозируем ее цену в диапазоне $80-90", - делает вывод эксперт Freedom Finance Global.

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