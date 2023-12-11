Вероятен подъем ставки ЦБ РФ в декабре - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку как минимум до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова.

"Недельная инфляция с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,1% н/н, а годовая - осталась на уровне 7,5%, согласно отчетам Росстата. Месячная инфляция в ноябре составила 1,1% м/м или 11,7% (сезонно скорр.), по оценке Минэкономразвития, ускорившись относительно октября. Мы считаем, что такая динамика значительно увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в предстоящую пятницу до как минимум 16% годовых", - отмечает эксперт.

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