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11 декабря 2023 года 17:40
Вероятен подъем ставки ЦБ РФ в декабре - "БКС МИ"
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку как минимум до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова. "Недельная инфляция с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,1% н/н, а годовая - осталась на уровне 7,5%, согласно отчетам Росстата. Месячная инфляция в ноябре составила 1,1% м/м или 11,7% (сезонно скорр.), по оценке Минэкономразвития, ускорившись относительно октября. Мы считаем, что такая динамика значительно увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в предстоящую пятницу до как минимум 16% годовых", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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