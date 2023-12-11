"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 311,5 рубля для обыкновенных акций и 305,3 рубля для привилегированных, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованная отчетность Сбербанка по РСБУ за январь-ноябрь 2023 года выглядит в целом неплохо. Несмотря на определенное ухудшение операционной среды, связанное с жесткой монетарной политикой ЦБ и ужесточением макропруденциального регулирования розничного кредитования, ведущий российский кредитор продолжает демонстрировать весьма уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности при хорошем контроле над операционными расходами. Некоторое снижение прибыли в ноябре связано с упреждающим доначислением резервов и не вызывает больших опасений, при этом банк продолжает демонстрировать высокий уровень ROE. Мы ожидаем, что по итогам всего 2023 года эмитент заработает рекордные 1,45-1,5 трлн руб. чистой прибыли, что позволит ему выплатить щедрые дивиденды", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.